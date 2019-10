Solo el 11% de refugiados en Bolivia es asalariado

El censo de refugiados realizado en Bolivia a fines de 2015 y publicado en junio de esta gestión arrojó que sólo el 11% de esta población tiene trabajo asalariado y apenas el 2% cuenta con casa propia.



Además que la población refugiada en el país habría disminuido de 826 a 116 personas. La información fue dada a conocer por la Comisión Nacional del Refugiado (Conare).



El estudio señala que la mayor cantidad de personas refugiadas provienen de Perú y de Colombia, pero existen también refugiados de nacionalidad cubana, iraquí y rusa, y otras en menor cantidad de Siria.



Estos son algunos datos:



Trabajo. Sobre el tema laboral, además de los asalariados, el 84% de los censados se dedica a actividades de cuenta propia: 68% al comercio y 16% desarrolla una actividad informal. El 5% de los entrevistados no tiene trabajo.



Vivienda. La necesidad de una vivienda fue resuelta en un 98% mediante alquiler ya que solo un 2% de los encuestados pudo acceder a una casa propia.



Educación. El 60% no concluyó estudios secundarios, 30% son bachilleres, 5% son estudiantes y 5% profesionales.



Salud. El 60% de las personas refugiadas busca atención en hospitales, 35% en clínicas privadas y 5% en postas sanitarias.



Departamentos. De acuerdo a los datos, de los 116 refugiados, existen 40 personas registradas en La Paz, 30 en Cochabamba y 46 en Santa Cruz.



Documentación y naturalización. El 98% de los refugiados está documentado y solo el 2% no posee una cédula de identificación.El 80% expresó su deseo de adquirir la nacionalidad boliviana, el 19% no se mostró interesado y el 1% ya tiene la nacionalidad.



Circulación. Los refugiados, como parte de su derecho a la circulación, un 25% realizó viajes fuera del país y para ello solo necesitó notificar a la Conare y Migración.



La Conare señaló que a partir de los resultados se promoverá la creación de políticas públicas, programas, planes y proyectos, en los ministerios correspondientes, para facilitar el acceso de personas refugiadas a créditos de vivienda social, a programas de empleo, así como mayor acceso a la educación y la salud.



El coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana, sacerdote misionero escalabriniano Ildo Gris, sostuvo que si bien hay dificultades y carencias en la población refugiada en el acceso a la salud, educación, vivienda y trabajo, su situación es mucho mejor a las registradas en refugiados en otros países. "Aquí se ve en la cara que los refugiados están más serenos y más tranquilos, pese a las dificultades que hay, y que esas dificultades son muchas veces las dificultades de los nacionales", apuntó el sacerdote a la ANF.



Sobre la disminución de la cantidad de refugiados en el país, ya que el gobierno contaba con un registro de 826 y el censo solo arrojó 116, el religioso considera que muchos refugiados terminaron migrando del país y otros no se censaron. "Yo creo que algunos han solicitado refugio e inclusive algunos refugiados se han ido, da esa impresión", indicó.



Dijo que la realización del censo se difundió por diferentes medios para que pueda llegar a la mayor parte de la población refugiada, sin embargo, de acuerdo a los resultados, en Bolivia habría oficialmente solo 116 refugiados y sus familias.



Sin embargo, la Conare adelantó sobre la realización de un nuevo censo de refugiados en los próximos meses, ya que el realizado solo fue ejecutado en los departamentos del eje.