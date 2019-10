Evo critica las ‘repartijas’ y pide construcción colectiva

Evo Morales se opone a un simple debate distributivo de recursos entre regiones. A cambio propone trazar un solo camino que llegue al desarrollo productivo del país. Con esa visión, el jefe de Estado inauguró ayer la primera sesión del Consejo Nacional de Autonomías y pidió a las gobernaciones y municipios dejar a un lado la negociación de ‘repartijas’ y pensar en una nación desarrollada, que no solo dependa de los hidrocarburos. De esta forma, Santa Cruz y Beni quedaron solos en su iniciativa de repartir los ingresos de coparticipación tributaria.



El mandatario convocó a Palacio Quemado a los demás 23 miembros del Consejo Autonómico. Llegaron todos, y en especial resaltó la presencia de los gobernadores opositores Ruth Lozada, de Santa Cruz, y Carmelo Lens, de Beni. Los otros siete son aliados de Evo y apoyan la línea que trazó el dignatario. Es más, piden que los sectores sociales se sumen al debate del pacto fiscal.



“Esto no solamente se trata de una repartija, vi que proponen 50% y 50% (de repartición entre el Estado central y las regiones), eso no es un Estado responsable de planificación para generar nuevas divisas. Hay que fortalecer el aparato productivo, y que mejor con nuestras empresas productivas, repartir es como descuartizar la economía nacional, piensan quitar dinero a algunos departamentos, lo que quiero es que seamos un Estado benefactor, pero sobre todo productor, que genere divisas”, detalló Morales.



Los cuatro pilares

El mandatario propuso que la economía boliviana se sostenga sobre cuatro pilares sólidos: los hidrocarburos, minería, desarrollo agropecuario y temáticas de servicios. “Hay que garantizar inversión sin descuidar el aspecto social, sin descuidar salud y educación”, dijo.



Esa posición cobró respaldo en los aliados de Morales. El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Juan León, resaltó que el pacto fiscal debe estar orientado en apoyar el desarrollo productivo del país. También Julieta Sejas, representante de los concejales, respaldó la propuesta del presidente y adelantó que apoyará la iniciativa que presente el Gobierno.



Al respecto, el gobernador beniano, Carmelo Lens, apoyó la posición del Gobierno que se centra en apoyar el desarrollo productivo, pero resaltó que la propuesta que presentó junto con Santa Cruz no toca recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) sino que se centra en la distribución de los ingresos de la coparticipación tributaria.



El ministro de Planificación, René Orellana, adelantó que la elaboración del pacto fiscal se centrará en la distribución de recursos para consolidar la Agenda Patriótica 2025.