Confirman matrimonios de transexuales y transgénero

En la víspera del Día Mundial del Orgullo Gay, también mencionado como el Día de las Diversidades Sexuales y Genéricas, que se recuerda hoy, el Tribunal Supremo Electoral difundió una instructiva en la que notifica a las direcciones nacional y departamentales del Servicio de Registro Cívico (Sereci) dar curso al registro de matrimonios de personas transexuales y transgénero en el territorio nacional.

La disposición firmada por Kathia Uriona, presidenta del TSE, refiere que la ley 807 del 21 de mayo de 2016 de Identidad de Género, en cuanto a los efectos del cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen, las personas transexuales y transgénero gozan de todos sus derechos sociales y económicos, donde se encuentra incluido el instituto del matrimonio.

“La Sala Plena del TSE, en consideración al criterio legal de la Dirección Nacional Jurídica, instruye que las personas transexuales y transgénero que efectuaron el cambio regulado por la ley 807 podrán contraer matrimonio civil, sin necesidad de ningún otro requisito. Solo bastará con la presentación del documento que acredite su cambio de sexo”, reza el documento.

Costas tiene una observación

El dictamen tuvo la disidencia del vicepresidente del TSE, Antonio Costas, quien dijo tener “duda razonable en el entendido de que el Código de Familia dice claramente que el matrimonio se desarrolla entre un hombre y una mujer; lo mismo está previsto en la Constitución Política del Estado.

Obviamente soy consciente de que no se puede cometer ningún exceso con las personas. Por lo tanto he manifestado mi criterio entendiendo que es necesario que exista una aclaración con la instancia que emitió la norma al respecto del cumplimiento de esa previsión constitucional y legal en ambos casos”, declaró.

Otras apreciaciones



Para el diputado Manuel Canelas no era necesaria dicha instructiva, pues estas uniones civiles se podían realizar desde el momento en que entró en vigencia la Ley de Identidad de Género. “Si a alguien que nació como Pedro la ley le reconoce la identidad como María, será María para todas las dimensiones de su vida; no creo que haga falta un reconocimiento expreso del Tribunal Electoral ni de ningún otro órgano”, señaló.



Para Álex Bernabé, activista de los LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales), la noticia no es nueva, pues hace un mes ya se celebró una unión entre personas transexuales en La Paz. “La ley 807 no beneficia a los gais y a las lesbianas, solo a los transexuales y transgénero”, especificó Bernabé.

El vocero de la Iglesia católica, Erwin Bazán, criticó la instructiva del TSE manifestando que se hizo realidad lo que el clero y la plataforma por la Familia Natural habían advertido cuando se promulgó la ley 807. “Advertimos que no se trataba simplemente de un cambio de datos en el carné de identidad, sino de una pretensión por avanzar en la creación de supuestos derechos que no existen, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque los promotores de la identidad de género lo negaron rotundamente. El siguiente paso que van a dar será el de reclamar el derecho de adoptar niños, en un hogar donde ambos padres son de un mismo sexo. Esto cambia nuestra perspectiva social”, indicó.

Bazán recordó que está por resolverse en el Tribunal Constitucional un amparo contra la ley 807, presentado por tres diputados. Asimismo, la Conferencia Episcopal Boliviana también presentó un recurso de inconstitucionalidad de dicha norma.



Hoy el colectivo LGTB realizará una marcha a las 8:00, del Palacio de Justicia a la plaza 24 de Septiembre y otra el sábado, a las 18:00, de la Manzana Uno a la plaza del Estudiante para exigir que la Alcaldía Municipal y la Gobernación habiliten oficinas para difundir sus derechos.