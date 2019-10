Ven negligencia en madre que dejó morir enfermo a su niño

La Defensoría de la Niñez y?Adolescencia se convirtió en parte civil contra una mujer que supuestamente dejó morir por enfermedad a su niño, de un año, pese a que pudo recurrir al Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).



La muerte del pequeño Maicol Alexander se conoció el miércoles, cuando la mujer, identificada como Carmen O.M., lo llevó a un hospital del barrio El Bajío, donde los médicos comprobaron que el chicho ya no tenía signos vitales.



Posible proceso penal

Según los datos, el niño falleció deshidratado y aquejado de una crónica alergia en el cuerpo, además de que solo pesaba poco más de cuatro kilos siendo que el peso para un niño de esa edad debería ser, al menos, de 10 kilos. En el interrogatorio policial, la progenitora adujo que, al ser madre soltera, tenía que trabajar y no le quedaba tiempo suficiente para su hijo.



Empero, las defensoras comprobaron que Carmen O.M. viajó a una población de Sucre a visitar a su madre llevando al niño en mal estado de salud, en vez de hacerlo atender por el SUMI. Asimismo, se estableció que no lo llevaba a sus controles médicos.

Por esa razón la Fiscalía analiza si incurrió en el delito de infanticidio y si corresponde llevarla ante un juez