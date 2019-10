Evo se molesta con personal de ENDE por apagón en Santa Cruz

El presidente Evo Morales se refirió este lunes a lo sucedido el pasado lunes 8 de diciembre cuando una falla en un transformador dejó por horas sin electricidad a gran parte del departamento de Santa Cruz, llamó la atención a los técnicos de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y les pidió más eficiencia.



“A todos los técnicos de ENDE del sector energético quiero expresarles mi máxima molestia por lo que ha pasado en Santa Cruz”, dijo Morales al comenzar su discurso durante el acto de inauguración de la interconexión eléctrica del Chaco de Tarija al Sistema Interconectado Nacional (SIN).



El presidente aseguró que lo sucedido en Santa Cruz es inexplicable porque en Bolivia hay suficiente energía eléctrica para todo el país. “Esto es sabotaje o incapacidad técnica”.



Morales llamó la atención de las autoridades del sector para que estos problemas no se repitan nuevamente y dijo que, si bien es comprensible que se realicen mantenimientos, no se puede dejar sin el servicio de energía eléctrica a la población de manera intempestiva.



“Se dice que en esta región va a haber corte y se comunica y la gente no protesta, pero de golpe se corta la luz y horas y horas y todos a culpar a Evo Morales. Por eso digo que puede ser el sabotaje de algunos técnicos”, afirmó.



Nuevo presidente de ENDE



En horas de la mañana del lunes, en Cochabamba, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, posesionó a Eduardo Paz como nuevo presidente de la ENDE en reemplazo de Arturo Iporre.



Morales también hizo un llamado a la nueva autoridad en el acto realizado en Tarija. “El nuevo presidente tiene la obligación de poner orden en estos temas energéticos”, afirmó.



Un fallo en un transformador que alimenta a dos subestaciones fue el causante de que el 87% del departamento de Santa Cruz se quedara sin servicio eléctrico durante el pasado lunes 8 de diciembre, según el reporte oficial del Comité Nacional de Despacho de Carga (Cndc).



La falla técnica dejó a varios barrios de la ciudad de Santa Cruz y otras localidades del departamento en la penumbra durante horas, el servicio recién se repuso de forma completa el martes 9.