Fabi, la vloguera que muestra cómo es una mamá sin filtros

Ser madre es caóticamente hermoso, y así lo demuestra Fabiana Vaca Díez, una joven de 24 años, estudiante de Diseño Industrial y vloguera que hace poco abrió su página en Facebook que se llama Fabi Vaca Diez.

"Soy una madre joven, disfruto a mis hijos al máximo, siempre me gustó hacer videos y solo los veía la gente que conocía, hasta que me animaron a publicarlos, y así fue como nació la idea. Soy yo misma en los clip, digo chistes, me burlo de las cosas que me pasan, y muestro que no hay mamá perfecta, que siempre hay problemas y tenés que aprender a reírte de ellos", comentó Fabi.

Lo más alocado que le pasó a Fabi durante grababa sus videos fue que Martina (1), su hija, comió tierra de una maceta.

"Mi intención con los videos es sacar una sonrisa a esas mamás que luchan día a día por ser mejor", agregó Vaca Díez.

Para saber

Fabi está casada con Alejandro Arias, con el que tiene dos hijos: Alejandro (6) y Martina de (1). Además de hacer videos para las redes sociales, la rubia trabaja en E.H. Muebles.