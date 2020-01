Candidatos pueden ingresar a las aulas sin hacer bullicio

Las prohibiciones en la campaña preocuparon a los candidatos a rector y vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno lo que derivó en una reunión con los vocales de la Corte Electoral Permanente, donde acordaron que se permitirá el ingreso a las aulas, pero sin generar bullicio que pueda afectar las clases.



El encuentro se dio ayer por la mañana donde uno de los puntos más álgidos de la discusión fue sobre el ingreso o no a las aulas. Finalmente se acordó permitir el ingreso, pero sin equipos de música o de algún otro accesorio que pueda ocasionar bulla o interferir el desarrollo de las clases.



También se les entregó un estatuto y un reglamento de campaña, para que no tengan excusas en el cumplimiento de la normativa. “Lo que ha quedado claro es que están prohibidas las fiestas (dentro de los predios de la U), los payasos, la manicura, las pancartas y empapelamiento. No es un invento de esta Corte Electoral Permanente, los estatutos y reglamentos siempre lo prohibieron”, remarcó el presidente Róger Guzmán.



El candidato Miguel Cadima fue uno de los que manifestaron su malestar por las prohibiciones, porque considera que se quiere coartar el derecho a su expresión con el megáfono en los predios de la universidad.

En respuesta Guzmán le aclaró que puede hacer campaña en el campus, pero no podrá usarlo en las aulas.



Sanciones

El órgano electoral universitario recordó que hay sanciones para los candidatos infractores que van desde Bs 7.000 y subirá progresivamente de acuerdo con el comportamiento posterior.

La campaña tendrá que acabar 48 horas antes del 13 de septiembre, día de votación, para permitir la planificación de la jornada