Vadhir: “En la intimidad el tamaño sí importa”

¿Realmente importa que sea el hijo del famosísimo humorista Eugenio Derbez? Mil veces la respuesta será que sí. Y eso está bien ‘padre’ (como diría él). El talento se lo puede sentir a miles de km de Bolivia a través del teléfono. Actor, comediante, cantante y modelo publicitario (no profesional). Ese es Vadhir Alejandro González Prince, el hijo de Eugenio Derbez.

Todo un personaje

Vadhir es un muchacho, de 26 años, que siempre supo lo que quería ser en la vida. Convertirse en un gran actor. “Todavía no llegué a Hollywood, así que aún falta para llegar a ser un grande”; agrega y se le escapa una risotada al otro lado de la línea.



Él es así. Ríe todo el tiempo. Anda contando chistes con sus amigos y se hace la burla de todo y de nada. Sociales&Escenas le pidió que cuente algo divertido y aceptó, pero después de pensarlo mucho respondió: “Te lo debo compadre”. Y sí, nos la debe hasta cuando pise, algún día, Bolivia. Le gustaría estar para la premier de su más reciente película, El tamaño sí importa, pero se excusa y pide disfrutar de la cinta que BF Distribution lanzará el jueves en todas las salas.

Polémico, irreverente, lleno de ese sabor mexicano... así también es él. No pudimos guardarnos la pregunta y se la lanzamos: “Así como el nombre de tu película, ¿el tamaño sí importa? Otra vez ríe. “¡Claro que sí! Depende de lo que estemos hablando. En general (...) el tamaño de muchas cosas importa, como el tamaño de las ambiciones o del corazón”.

Y siguió: “Creo que la sociedad juzga mucho a la gente de acuerdo al tamaño de las cosas que quiere, como de una casa, de una cartera. Esta es una película con un título engañoso, pero que rompe todos los esquemas y tiene un lindo mensaje”.



¿Y en otras cosas...? No la piensa dos veces y responde: “¡Sí, también! El tamaño sí importa en la intimidad, pero hay que saber usarlo, de qué sirve tener un tremendo... (calla y deja toda la idea inconclusa)”.



Está enfermo. Una gripe no quiere dejar su cuerpo desde hace varios días, pero cree que se mejorará muy pronto. No le molesta que le digan ‘el hijo de Eugenio Derbez’. “Me encanta tener una guía cerca que me pueda aconsejar algunas cosas, pero como llevo haciendo esto toda la vida, yo tomo decisiones y me encanta dar lo mejor de mí”, explica.

Actúa desde sus seis años. Nunca fue modelo, pero sí ha prestado su imagen para editoriales de moda. “Varias personas me dicen que puedo ser modelo... desde hace rato cambié mi forma de vestir y trato de ser diferente para las fotos”, acota. Continúa: “Si la gente me ve como un ‘sex symbol’, qué padre que sea así”. ¿Un desnudo? “Solo si se tratase de un proyecto como Y tu mamá también, de Gael García Bernal”.

Habla de todo. Niega ser el del video subidito de tono que circula en internet. “No hay nada de eso, estoy teniendo la cordialidad y amabilidad de contestarte, porque de ese tema no hablo desde hace tiempo y ni siquiera lo toco para no darle relevancia, no me afecta”, aclara.

Niega que su vida sea un desmadre. “Soy bastante tranquilo, no tomo, no fumo...”, refuerza y cuando lo sacan a un boliche, baila ‘bastante bien’. Lo suyo es la actuación, pero también la música. Acaba de sacar su primer EP y varios sencillos, como Me haces sentir y Al final, esta última para la película Tres idiotas. Se llama así trabajador, eso lo sacó de su familia.

“Nunca tienes que dejar de trabajar, nunca creerte que estás arriba. Tengo cosas que me he atrevido hacer, pero me falta ir a EEUU”, culmina. Y apunta: “Mido 1,80... entonces el tamaño sí importa”, o ¿no?