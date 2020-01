Descubre lo que ellos se dicen por el Día del Amor

En el Día del Amor, una larga lista de lectores de EL DEBER sacaron a relucir sus sentimientos y enviaron sus fotografías con su "media naranja" expresando lo que sienten por ella.



Muchos hablan de flores, peluches, anillos, pero sobre todo, son bellas palabras que le dan un toque especial a este día.



ANA CAROLA MIRANDA

Se muestra muy enamorada de su esposo Robson Barros y nos envía esta fotografía desde el municipio Fortaleza, Brasil.,

CARLOS WILLS

?“Quiero decirte que el amor infinito que siento es puro y hermoso, y lo agradecido que estoy por tener una familia unida en estos 23 años que llevamos juntos. Gracias por todo.Te amo mi bebecita. Carlos e Ingrid”,

ÁLVARO ASUNCIÓN

?“En este día tan especial quiero dar gracias a Dios por poner en mi camino a una persona muy especial que me cuida y me comprende, que me ama sin medida y de la misma manera te amo. Nunca me dejes, no sabría qué hacer porque eres la razón de mi vida. Te amo”

GLORIA EVELYN CLAURE

?“No fue difícil enamorarme de él, era todo lo que quería, todo lo que necesitaba en ese momento y quizá lo que había necesitado toda la vida”.,

YULIANA DE LA BARRA

“Feliz día mi amor (Jesús Ariel Avendaño), gracias por ser mi compañero en esta aventura de la vida y compartir tu vida a mi lado”,

WILBER ZURITA

?“En este dia especial que es el inicio de la primavera, del estudiante y del amor, quisiera compartir el amor que siento por ti, Verónica Lanza, y mi princesa Natalia. Suceda lo que suceda siempre podrás contar conmigo y con mi amor, porque simplemente no sabría qué hacer en mi vida si tú no estás a mi lado. Eres como una linda rosa que me regala su aroma día a día. Gracias por tu compañía y por todos los consejos y el amor que me das. Cuando empezamos te quería y me gustabas, ahora te amo y me encantas. Has hecho que mi vida cambie por completo. Nunca es muy tarde para decirte que te amo y me vuelves loco”.

GILBERTO PORRAS

?“¡Anoche soñé contigo, y esta mañana no quería despertar!”.,

JUAN SOSA

?“Todos mis movimientos fueron fríamente calculados para que te enamoraras de mí, Elizabeth”.

DIEGO FARELL

“Quiero decir que ella (Silvia Gutiérrez) es el amor de mi vida, mi media naranja, es mi sol de primavera y mi verano en invierno, cuando la veo y estoy con ella siento que estamos los dos solos en este mundo”.,

FERNANDO ROJAS

"Muchas felicidades amor Elizeth Moreno por el Día del Amor, te amo muchísimo y siempre estarás en mi corazón por toda la eternidad".,

ROSA RIVERA

"Eres aquella personita que se ha robado mi corazoncito para amarlo, cuidarlo y más. A tu lado me siento segura, querida y amada. Siento que nuestra vida estará llena de alegrías, de gratos momentos, de recuerdos inolvidables. Estoy agradecida con la vida por permitirme tener un tesoro a mi lado que eres tú. te quiero mucho mi amore. feliz Día del Amor!!!!!",

FRANZ MÉNDEZ

Le dedica este abrazo a Linda, su "media naranja", este día tan especial.,

Katia Arroyo

!!!Feliz Dia Mi Amor !!!

Gracias por darme tantas alegrías y bellos momento. Eres Mi Complemento perfecto, sin ti la vida no tendría sentido. En esta vida no puedo prometerte una vida de fábula, pero lo que sí puedo prometerte es cuidarte como nadie te ha mimado, defenderte con uñas y dientes, estar en las buenas pero sobretodo en las malas. Te Amo Mucho Jose Fernando Vea,

Andreiña Ardaya Ferreira

¡¡¡Te amo mi amor!!! ya son 4 años de felicidad?? 35mil horas de amor??,

Dulce Michel Álvarez

Eres el hombre que amo con toda mi alma, agradecerte por todo el amor que me das, por ser la persona más maravillosa que me pudo dar la vida Te amo mi angelito,

Ricardo Banzer Romero y Evelin Terán

