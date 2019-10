Lecheros de tres regiones, en estado de emergencia

Productores de leche de los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba se han declarado en emergencia debido a que el excedente de su producción no tiene un mercado y se está almacenando sin destino.



Yhasmany Medrano, presidente de la Federación Departamental de Productores de Leche de Cochabamba, denunció que algunas empresas no quieren recibir la sobreproducción de 150.000 litros de leche diarios.



“Hemos pedido audiencia con la ministra de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos, está en riesgo el empleo de todos los productores lecheros, aproximadamente estamos hablando de más de 150.000 litros día que no estarían recogiendo por las industrias”, indicó Medrano.



En los tres departamentos hay más de 8.000 productores entre pequeños y medianos que se dedican a este rubro. Su hato está compuesto desde las cinco hasta las 30 vacas lecheras.



Medidas de presión para la próxima semana



Anunció que la próxima semana el sector asumirá medidas de presión para que el Gobierno encuentre mercados para esa sobreproducción de leche.



Te puede interesar: Solo ganaderos y lecheros pagarán los 2 aguinaldos