Llega a tanto la anarquía gremial y de transporte que el mismo alcalde Percy Fernández, conocido por su irreverencia ante cualquier poder, frente a la consulta sobre si en verdad va a ordenar la ciudad, respondió con una pregunta que chilló como un bocinazo en los oídos: "Y qué hago, ¿me arrugo?". Y es que no es para menos la duda que invita a la reflexión, frente a un cuadro de bipolaridad urbana generalizada.

En cuanto pasamos la frontera del país, nos titulamos como maestros en educación urbana. Usamos el cinturón, nos curamos de la ceguera porque vemos las cebras y el color de los semáforos y, aunque las aceras parezcan tentadoras, no nos asentaríamos nunca porque allá no podemos salir con cohetes y a gritos. Sería el colmo que lleguemos a un parque urbano central y hasta instalemos postes de luz para vender comida. En otro país no lo haríamos y ninguna autoridad fanfarrona lo autorizaría.

Si bien más de un 80% de los ambulantes son migrantes que vienen en busca del dorado desorden para prosperar, esta oportunidad no debe ser un motivo de abuso extremo con una ciudad amable que no discrimina. Y, por otra parte, la costumbre nuestra de comprar a los ambulantes completa el círculo vicioso.

En Santa Cruz adolecemos de una visión de ciudad para todos y de todos. Somos en exceso corporativizados sectoriales, individualistas y en nombre de la pobreza, la riqueza o el derecho al trabajo, convertimos a nuestra ciudad en un ‘dejuañango’ espectacular. Y que nadie se atreva a imponer autoridad, porque le bajamos el copete a punta de marchas, dejando en claro que no hay autoridad que valga, porque mejor nos va transando con los corruptos, que nunca faltan. La ciudad que amamos hoy es un mercado y un desastre vial.

Más allá de apoyar o no la gestión municipal actual, ningún vecino podría no apoyar el reto que se ha propuesto el alcalde: ordenar la ciudad. No se arrugue, alcalde. Van a marchar, parar, bloquear, gritar, amenazar, pero usted no ceda.

Menos mal que no son todos y que ya se han cerrado acuerdos. En septiembre y octubre estarán listos los mercados. Muchos gremialistas han aceptado un puesto decente, construido con nuestros impuestos, sin decir gracias y a regañadientes; pero esa costumbre de demandar sin dar nada a cambio es habitual en estos tiempos mezquinos.

Hace pocos días leí un artículo titulado Nostalgia de autoridad ponderando algunas acciones del presidente de Francia, Macron, en las que la autoridad se hace sentir. En Santa Cruz existe el mismo sentimiento. Tenemos nostalgia de autoridad. Y queremos que usted, alcalde, que ha planteado a sus vecinas y vecinos para 2017 y 2018 el gran plan de ordenamiento y movilidad urbana, lo haga.

No se arrugue por favor y cumpla con su pueblo.