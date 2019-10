Padres y estudiantes protestan por cupos

Padres de familia de más de 20 estudiantes que no fueron recibidos en la unidad educativa Santa Ana 2, ubicado en la avenida Radial 26 de la ciudad de Santa Cruz, realizaron una protesta este martes a la mañana para exigir que se habiliten más cupos para sus hijos.



Los estudiantes afectados participaron de la protesta junto a sus padres llevando carteles en los que expresaban su descontento.



“Queremos estudiar, no es posible que nos dejen sin cupos”, rezaba el letrero que portaba una de las afectadas.



Por su parte, uno de los padres de familia, en declaraciones a red Uno, aseguró que esto “se trata de una grave discriminación” y que ellos incluso están dispuestos a “crucificarse” para que su demanda sea atendida.



La justificación del establecimiento es que no existen los ítems necesarios para habilitar más cursos y permitir el ingreso de nuevos alumnos.



La unidad educativa en conflicto no pudo iniciar clases debido a este conflicto.