Cívicos dicen No a la 'tiranía' y El Alto marcha por el 21F

Dirigentes de las plataformas Bolivia Dijo No, Sol Bolivia y Me Comprometo, junto a la directiva del Comité Cívico pro Santa Cruz inauguraron este martes las diferentes actividades con las que se recordará un año cuando Bolivia le dijo No a la nueva repostulación de Evo Morales.

Recordemos que el 21 de febrero de 2016, la población fue a las urnas y la opción por el No a la reelección presidencial se impuso con el 51% de los votos.

Róger Montenegro, presidente cívico en Santa Cruz, recordó que el resultado del año pasado le permitió a Bolivia recuperar su estado de derecho y marcó el respeto a la Constitución Política del Estado.

"Nos opusimos a la reelección del presidente, más allá de lo que permite la Carta Magna, el caudillismo desvirtúa la democracia. Hoy ratificó la posición, no claudicaremos en defensa del estado de derecho, la victoria del No representa un no al intento de tiranía, al narcotráfico, al avasallamiento de tierras productivas, a la inseguridad y a la demagogia”, señaló Montenegro.

Por su parte, Fernando Cuéllar, actual vicepresidente y recientemente electo sucesor de Montenegro, destacó la unidad que quiere reflejar con la presencia de las diferentes plataformas ciudadanas. "Es el despertar del pueblo cruceño" agregó.

Carlos Manuel Saavedra, de la plataforma Bolivia dijo No, indicó que en esta fecha se recuerda la victoria de los ciudadanos sobre una campaña millonaria en que se demostró que con unidad todo se puede.

Arturo Mendívil, de la plataforma Me Comprometo, dijo que hoy en todo el país se celebrará el "día del ciudadano" e invitó a las personas a sumarse a las actividades.

"Hoy es un día para reflexionar, y recordar que hace un año, más de 3,2 millones de personas le dijeron no a la reelección", acotó Gabriel Justiniano, de la plataforma Fuerza de Integración por el No.

En el acto se hizo el descubrimiento de una plaqueta conmemorativa al primer aniversario del 21 de febrero en que el No se impuso en el referéndum por la reelección.

El oficialismo se movilizó en Santa Cruz

La celebración del oficialismo, denominado el 'Día de la mentira', comenzó ayer en Santa Cruz, con el acto del MAS y el Gobierno en la rotonda del Chiriguano, considerada un símbolo por los oficialistas.

Desde El Alto marchan en este momento hasta la plaza San Francisco cientos de personas afines al Gobierno, incluyendo funcionarios públicos y militantes del MAS.

Por otro lado, se inició otra movilización de la Fejuve de El Alto que también se concentrará en la misma plaza. Esta última partió cerca de las 9:00. Ambas movilizaciones han generado embotellamiento en diversas vías de la ciudad.

Escuche acá el discurso del presidente cívico