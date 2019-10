Muere a los 69 años el cantante Demis Roussos

El cantante griego Demis Roussos murió en la noche del pasado sábado a los 69 años de edad en su casa en Grecia, informó este lunes su familia.



"Acabo de enterarme de la muerte de mi amigo Demis Roussos, en la noche del sábado al domingo, en Atenas. Profunda tristeza por un gran artista", escribió el periodista y presentador greco-francés Nikos Aliaga.



Según los medios franceses, la familia de Roussos prefirió esperar hasta este lunes para dar a conocer la noticia de forma que esta no coincidiera con la histórica jornada electoral vivida ayer en Grecia, en la que el izquierdista Syriza se hizo con una amplia mayoría.



Nacido en Alejandría (Egipto) en 1946 en una familia griega de confesión ortodoxa, Artemios Ventouris Roussos regresó a tierras helenas a los 12 años y se inició en el mundo de la música en los años sesenta, primero como humilde trompetista de bar, después en un conjunto y finalmente en solitario, con gran éxito en la década de 1980.



Roussos, que labró gran parte de su popularidad en Francia, formó parte de Aphrodite"s Child, como bajista y cantante en temas como "Rain and Tears", compuesto por Vangelis.



Tras la disolución de la banda en 1971, lanzó su carrera como solista, consagrándose en 1973 con el disco "Forever and Ever" y convirtiéndose diez años más tarde en una estrella internacional con unos 60 millones de discos vendidos en todo el mundo.



Roussos, al que físicamente se recordará por sus formas orondas y su barba y melena blanca, colocó su voz suave y melódica al servicio del amor, con canciones como "Quand je t"aime", "Mourir auprès de son amour" o "Loin des yeux loin du coeur".



Publicó cerca de treinta álbumes a lo largo de su carrera, con canciones en griego, francés, alemán, inglés o español.