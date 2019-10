Buscando al soldado Lorenzo

A la edad de 14 años, Casiano Rivera no pudo soportar la falta que le hacía su hermano mayor, de 17 años, que meses antes había partido a la guerra.



Con el fin de buscarlo, se enroló en filas militares, pero su padre fue a buscarlo y lo dejaron salir por menor de edad.



Pero más pudo su entereza y logró escaparse de sus padres días después. En Padilla (Sucre) tomó las armas no para pelear sino para buscar a Lorenzo ente las trincheras que lo llevó el Regimiento Loa, en tierras paraguayas.



Pero Casiano no tuvo la misma suerte que se cuenta en la película hollywoodense Salvando al soldado Ryan, cuando soldados americanos lograron rescatar al combatiente para llevarlo a su casa, al lado de su madre.



Lo último que supo de Lorenzo fue que era prisionero y desapareció luego, según contó el nieto, Gustavo Panoso. Por esa búsqueda, Casiano casi pierde la vida. En un enfrentamiento, todo su regimiento fue arrasado y fue el único que quedó vivo. Para tranquilidad de él, logró avisar a tiempo a otro regimiento que se dirigía a la muerte. /MAM