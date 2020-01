Vuelve a ver 'Pulp Fiction' en la gran pantalla

Si eres fanático de Quentin Tarantino no te puedes perder la oportunidad de ver "Pulp Fiction" en su versión remasterizada en el cine. Cinemark de la ciudad de Santa Cruz exhibirá la cinta este miércoles, a horas 21:40, como parte de su noveno ciclo de clásicos.



Protagonizada por John Travolta, Samuel L. Jackson, UmaThurman y Bruce Willis, "PulpFiction" es recordada por sus ingeniosos diálogos, su humor negro y violencia, y sobre todo por ser uno de los principales referente de la cultura popular contemporánea.



El filme presenta escenas con diálogos memorables que actualmente forman parte del acervo occidental y que han ganado popularidad en la era digital tras ser convertidas en memes y viralizadas en la red. Tal es el caso del famoso #ConfusedTravolta, donde Vincent Vega (John Travolta) aparece mirando a su alrededor con cara de no entender nada. La imagen ha sido utilizada en cientos de circunstancias por los internautas.



De igual forma, la famosa secuencia de baile entre Mia Wallace (UmaThurman) y Vicent Vega al ritmo de ChuckBerry y su twist “YouNever Can Tell”,fue emulada y parodiada en otras películasy por cientos de fanáticos del filme durante más de dos décadas de su estreno.