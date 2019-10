Argentina saldará deuda de $us 202 millones hasta marzo

El Gobierno argentino se comprometió a saldar toda la deuda de seis meses por la compra de gas boliviano, hasta marzo. La deuda total era de $us 302 millones pero el martes facturó $us 100, por lo que el resto lo saldará en dos meses más, según el ministro de Hacienda de ese país, Alfonso Prat-Gay.



“Me llegó una nota del ministro de (Economía y) Finanzas de Bolivia, muy respetuosa. Me felicitaba y me recordaba que hay facturas impagas por gas desde julio”, declaró esa autoridad al canal América TV de su país.



En ese sentido, dijo haber recibido la noticia con sorpresa. “Me sorprendo todos los días. Sabíamos que nos íbamos a encontrar con algo complicado. Todavía no tenemos un diagnóstico acabado”, dijo.



Confirmación

El saldo de la deuda fue confirmada por el vicepresidente Álvaro García Linera ayer en una conferencia de prensa en la sede de Gobierno. “De los $us 300 millones que debía, ya pagó $us 100 millones.



Su compromiso es completar el resto de la deuda hasta el mes de marzo. Hemos avanzado con las autoridades argentinas. Nuestro presidente de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Guillermo Achá) se reunió con la gente de Argentina e hicimos buenos acuerdos”, señaló confiado en estar “tas con tas” con el país vecino.



Desde Argentina, luego de reunirse con el titular de Enarsa, Hugo Balboa, y con el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, Achá declaró que Argentina cumplió el martes con el compromiso a través de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) y redujo su deuda, por lo que ahora queda un saldo de $us 202 millones.



En la gestión 2014, por la comercialización de gas al país vecino, se facturó más de $us 2.226 millones, por 5.709 millones de metros cúbicos por día (MMmcd), siendo el promedio diario 15,64 millones