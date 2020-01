Alcalde tiene orden de arresto por juicio laboral

Wilfredo Añez, alcalde de Cotoca, se llevó un susto. Ayer se enteró de que la jueza del Trabajo Nelly Rosario Sánchez Justiniano, ordenó su arresto por un juicio laboral que le siguen 24 ex funcionarios del municipio, según Añez, retirados en 2003 y reincorporados en 2008, pero que buscan cobrar Bs 1,6 millones por sueldos “de esos años en los que no trabajaron”.

Como el alcalde se rehúsa a pagar, la jueza ordenó el apremio. Según el munícipe, el proceso lo iniciaron contra la Alcaldía 35 exfuncionarios de periodos anteriores a su gestión. Hoy son 24. “No voy a pagar, hay evidencia de que los demandantes no trabajaron entre 2003 y 2008, incluso algunos se fueron del país, y ahora no les da vergüenza cobrar una plata que, de pagarla, me quita recursos para 10 obras”, explicó Añez, con la orden de apremio en mano. No descarta intereses políticos.



Movilización y vigilia

Hay una orden de apremio, pero no existe orden de allanamiento, por lo que el munícipe dijo sentirse seguro en su casa y en su trabajo, durante horas hábiles. A algunos simpatizantes de Añez la noticia los ha movilizado. Carlos Aguilera, titular del Control Social, por ejemplo, advirtió con medidas de presión en defensa de los recursos municipales.