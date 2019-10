Evo sobre Zapata: "Se va a saber la verdad"

"La verdad se impone, se va saber la verdad", dijo el presidente Evo Morales este sábado en un acto público en el departamento de La Paz, haciendo referencia al caso del supuesto hijo que concibió con la exgerenta de la CAMC, Gabriela Zapata.



“Hemos derrotado todo y ahora usan una mujer, a un niño, supuestamente que hay niño, no puedo entender. Yo digo: la verdad se impone, se va saber la verdad, ya se está sabiendo la verdad”, aseguró Morales.



El presidente aseguró que la oposición montó una "guerra tan barata para confundir y engañar al pueblo boliviano" y que esta fue la causa para un resultado adverso en el referendo sobre la reelección.



"En algunas ciudades que me dicen los que habían votado por el No en base a la mentira, a la guerra sucia, ahora están arrepentidos de haber votado por el No por eso habrá la segunda vuelta, no hay que preocuparse de eso", agregó.



El presidente inauguró un campo deportivo en la localidad de Jesús de Machaca y luego jugó un partido de fútbol.



Gabriela Zapata aseguró el viernes que el hijo que concibió con Evo Morales existe y que será presentado en los próximos días. Aseguró que si aún no fue mostrado fue por falta de garantías, lo que fue rechazado por la ministra de Comunicación, Marianela Paco.