La gran bestia llamada Gene Simmons

Músico, actor, empresario, estrella, escritor, polémico, conquistador, magnate, gurú, epicúreo… Son tantos los sinónimos con los que se podría definir la figura de Gene Simmons que no alcanzaría con la página de un diario.

El rock star de 67 años y fundador de KISS, una de las bandas más famosas de la historia, pisará suelo boliviano el 21 de octubre de este año, cuando se presente en el Festival Internacional Scream Bolivia, que se llevará a cabo en el Teatro al Aire Libre de La Paz.

La Biblia del Metal, organizadora del festival (que en 2016 contó con Uriah Heep, El Tri y José Andrëa y Uróboros), confirmó la presencia del músico estadounidense. La ocasión es propicia para dar a conocer algunos aspectos de su carrera.

Una estampa

“Gene Simmons es, conjuntamente con Ozzy Osbourne, alguien que ha sabido explotar el aura circense del rock. Es un músico respetable, líder de una banda idolatrada por cualquier fanático del rock como KISS. Pero también es una figura pública poderosa que, entre otras cosas, tiene su propia serie de dibujos animados y un reality en el que es dueño de un equipo de fútbol americano”, mencionó el publicista y comunicador Marcelo Vera.



El músico y productor Igor Tavera define al artista como dueño de una visión de vida y artística muy particular que hacen de él un ícono de la cultura rock. “La figura de Gene Simmons dentro de la historia del rock ha sido muy importante, no solo en la conformación de KISS, que en su momento fue muy novedosa, implementando la fantasmagoría glam neoyorquina en el rock, sino también en su labor como representante artístico y descubridor de otros artistas del género, como las bandas Van Halen y Cinderella”, añadió Tavera.



Gene Simmons demostró tener claro lo que quería desde un principio: trascender. Desde que se inclinó por la música, al presenciar el concierto de Los Beatles en el show de Ed Sullivan, hasta que plasmó su fascinación por los cómics en la estética de KISS, siempre tuvo tendencia de líder y emprendedor, al punto que supo crear una marca emblemática.

Porque el grupo que conformó junto a Paul Stanley, Peter Criss y Ace Frehley se convirtió no solo en un referente del rock, sino en una estampa de una época (el glam) y un producto cuya imagen mantiene su fuerza hasta nuestros días.



Simmons, ese personaje que debutó como actor en 1978 con la película Kiss meets the Phantom of the park, que se define a sí mismo como epicureano (por el placer que le produce comer y, sobre todo, acostarse con mujeres), que protagonizó un reality show con su esposa (Shannon Tweed) y que ha amasado una fortuna gracias a su capacidad como hombre de negocios y hombre del espectáculo, estará en Bolivia en octubre. Sus fans lo esperan con ansias.