La confesión de Xuxa sobre el cuerpo de Pelé

Entre 1981 y 1986, Xuxa y Pelé vivieron una historia de amor. Pero la "Reina de los Bajitos" no se quedó con los mejores recuerdos de aquel romance. En una entrevista para la televisión brasilera, la animadora reveló cuál es la parte más fea del cuerpo del ex futbolista.



"Yo nunca vi un pie tan feo como el de Pelé, realmente es algo horrible", sentenció Xuxa Meneghel. Según detalla el diario Clarín la cosa no quedó allí y siguió con su descripción: "Es la cosa más fea que vi en mi vida".



Igualmente, Xuxa aclaró que Pelé siempre supo que a ella no le gustaban sus pies: "Yo puedo hablar de él porque sabe que siempre hablo de esto, fue la cosa más fea que vi en mi vida", repitió la conductora.



La brasileña, de 53 años, ya se había burlado anteriormente de su ex pareja, según detalla Infobae. En los años 90, cuando mantenía una relación con Ayrton Senna (ex piloto de Fórmula 1), aseveró que la sudoración de Pelé era extrema al momento de tener relaciones sexuales y la calificó como "realmente insoportable".



El mes pasado Pelé de 75 años de edad se casó con la empresaria brasileña de origen japonés Marcia Cibele Aoaki, 25 años más joven que él y con la que mantenía una relación desde 2010. Fue una ceremonia religiosa íntima y reservada para familiares y un reducido círculo de amigos cercanos, según confirmó la Asesoría de Prensa de O Rei.