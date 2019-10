Más de 70 tornados dejan cinco muertos en EEUU

Los más de 70 tornados y fuertes temporales que han afectado en las últimas horas el Medio Oeste y el Centro Suroeste de Estados Unidos han dejado al menos cinco muertos, ocho desaparecidos y considerables daños materiales.



Dos personas murieron en Van (Texas) debido a un tornado que destruyó además el 30% de la ciudad, incluidas entre 50 y 100 casas, y hay ocho desaparecidos, informó hoy el jefe de bomberos, Charles Allen, en una rueda de prensa.



Otras dos personas murieron en Nashville (Arkansas) a consecuencia de una fuerte tormenta que impactó en un parque de casas móviles y existe una alerta de posible tornado para la zona, explicó a la prensa el coordinador de emergencias del condado de Howard.



La quinta víctima falleció el sábado en la ciudad de Cisco (Texas), donde un fuerte tornado dejó además un herido grave, viviendas dañadas, destrozos en el sistema eléctrico y carreteras bloqueadas.



Más de 70 tornados y fuertes temporales asuelan el Medio Oeste y el Centro Suroeste de Estados Unidos desde hace varios días, con alertas en Arkansas, Texas, Kansas, Dakota del Sur, Nebraska, Oklahoma, Iowa y Colorado.



El Gobierno está pendiente de la evolución de la situación y por el momento los estados no han pedido ayuda federal, dijo hoy el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en su rueda de prensa diaria.



Una fuerte tormenta en Lake City (Iowa) derribó el tejado de un centro de educación secundaria en el que celebraba una entrega de premios, pero no hubo heridos porque evacuaron el edificio al oír las primeras sirenas de alerta.



En Delmont (Dakota del Sur) unos 20 edificios resultaron dañados por una fuerte tormenta que no dejó heridos pero provocó la interrupción de los suministros de agua, de electricidad y de línea telefónica.