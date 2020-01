Leopoldo dice que no aceptará ni un año de cárcel

El exprefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, adelantó que no aceptará ni un solo año de cárcel, en caso de que exista una sentencia negativa en su contra dentro del proceso judicial por el caso Porvenir.

"No temo a los 30 años de cárcel, no es cuestión de temer. Yo no acepto ni un solo año de cárcel, son ocho años y medio que llevamos este proceso, con investigaciones que no tienen seriedad", dijo a EL DEBER la exautoridad.

Explicó que a lo largo del proceso la parte acusadora presentó 122 pruebas documentales y materiales, además de 48 testigos de cargo. "Ni una sola incrimina a alguno de los coacusados", agregó Fernández.

El proceso ingresó a su fase final con los alegatos de los imputados. Hoy compareció Herman Justiniano, mientras que la próxima semana intervendrá Edwin Ventura; los anteriores días hicieron uso de la palabra Marcelo Mejido y el propio Fernández.

Mary Carrasco, abogada de las víctimas de la ‘masacre’, ratificó que esperan una pena de 30 años de cárcel para los culpables de la muerte de 13 campesinos y normalistas, el 11 de septiembre de 2008.

"Este es un caso de altísimo condimento político. Con los abogados vamos viendo lo que puede suceder y las estrategias que tenemos que adoptar si sale algo desfavorable", agregó Leopoldo.