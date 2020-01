¿A quién favorece la polarización?

Quienes nos gobiernan han insistido machaconamente con su prédica de que en el país solo existen dos opciones: o ellos o la derecha neoliberal proimperialista. Esta polarización, típica del populismo, podía funcionar si ellos lograban representar a todo el arco de la izquierda nacional, cosa que efectivamente sucedió en los primeros años y explica sus puntas cercanas al 60% del electorado.

Sin embargo, con el deterioro del proceso y su evidente involución ideológica hasta convertirse en un mero desarrollismo autoritario y ‘extractivista’, ya sin indigenismo ni madre tierra, esa izquierda nacional que alguna vez los apoyó los ha abandonado y representan ese 20% que Evo Morales ha perdido en todas las encuestas, bajando de valores en torno al 60% hasta valores cercanos al 40%, y hasta menos.

La permanente maniobra polarizadora, en lugar de atraer a los sectores progresistas perdidos, los ha negado, los ha alejado, los ha estigmatizado de derechistas, con lo que los ha perdido para siempre. Nos referimos a esa clase media urbana informada a la que el MAS no ha podido engatusar y que conforma por lo menos un 20% de la votación nacional y que tiende a crecer.

Pero esta insistencia de polarizar, presentándose solo ellos como la única opción política, excluyendo a todos los demás, ha tenido otro efecto perverso y supongo no deseado: ha resucitado en el país a una derecha antidemocrática y racista que, se suponía, ya no podía existir en el país. Con sus actitudes y errores, el MAS le ha dado espacio y palestra para que propague de nuevo su discurso, que involucra no solo al MAS como experiencia fallida, sino a todo rasgo de izquierda, de socialismo, por más democrático que se proclame, es decir, ha alimentado una polarización desde la derecha.

Como resultado combinado de las dos polarizaciones y de los enormes errores del MAS, y del discurso radical contra toda izquierda que surge de esos grupos ‘remozados’, la izquierda democrática boliviana ha perdido sus banderas políticas y tardará mucho en reconstruirlas.

Lo único que queda como posibilidad para este país es un centrismo ‘a la francesa’ con ofertas modestas y razonables de democracia, institucionalidad, separación de poderes, igualdad étnica y social, educación, salud, justicia, seguridad, autonomía regional e indígena y protección ambiental. Esa es la agenda mínima por la que debemos trabajar, ante la evidencia de que el MAS no ha cumplido con ninguna de esas metas.