Bolivia dice que canciller de Chile 'no tiene palabra'

El Gobierno de Bolivia señaló que el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, "no tiene palabra", debido a que rechazó venir a La Paz para una entrevista en el canal televisivo estatal sobre la demanda marítima, aunque aceptó que el encuentro se realice en Santiago.



El diario santiaguino La Tercera informa hoy que Muñoz aseveró que está "dispuesto y lo hemos hecho de manera oficial, invitamos a la televisión pública estatal boliviana a que vengan a Chile y me entreviste quien quiera entrevistarme".

?

?Anteriormente, la misma autoridad sostuvo que acudiría "encantado" a la cita y que "ya era tiempo" de una invitación de esas características, debido a que los medios de su país fueron muy "generosos" al abrir espacios para representantes bolivianos.

?

"De ninguna manera es un desaire para Bolivia, lo que queda demostrado que Heraldo Muñoz es un hombre sin palabra. Recuerde que hace algunas semanas dijo que "nos vemos en La Haya" y él no fue y hoy dijo que iba a venir a La Paz y no lo hizo", dijo a EL DEBER el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.



La entrevista ofrecida a Muñoz debe ser la contraparte de la que el vocero de la demanda marítima boliviana, el expresidente Carlos Mesa, ofreció el 29 de septiembre en el canal estatal TvChile, en la que expuso con contundencia los argumentos de reclamo jurídico del país contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia.



Conoce más: Bolivia ve generosa oferta de entrevista hacia Chile



Mientras que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, relacionó el rechazo a la propuesta a contradicciones en las que incurre el Gobierno de Michelle Bachelet, que tras la derrota, 14 a 2, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) "no se anima a justificar su posición".

?

"El Canciller es una persona muy contradictoria, no tiene palabra porque incumple lo que el mismo sostiene. No existió ninguna conminatoria para que venga, fue una invitación y causa profunda sorpresa que no quiera venir",manifestó en entrevista con este medio.



Lee también: Surge debate en redes por periodista para entrevista