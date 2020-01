Farruko: El reguetón es un “espejo de la sociedad”

El cantante puertorriqueño Farruko cree en el poder social del género urbano del reguetón, al que ve como un "espejo de la sociedad" actual.

"El reguetón, a pesar de todo lo que lo critica, es el único género sincero y que le muestra al público la realidad y la crudeza de lo que sucede en el día a día", asegura.



El artista, quien dice cantarle a lo que se vive en la calle, afirmó que ya todo está expuesto en la televisión y la realidad no se puede tapar con un velo, viviendo en una "nube de fantasía".



"Quien quiera estar en una nube de fantasía que vaya a Disney World", sostuvo el reguetonero, quien cree que este género urbano no tiene un límite de edad, pero sí de conciencia y capacidad.



Bajo la premisa de "para gustos los colores", el boricua aseguró que seguirá haciendo reguetón, puesto que nació con él, aunque no descartó la idea de hacer fusiones con otros géneros que "llamen la atención del público".



Cuando se le preguntó sobre el papel del reguetón dentro de la música latina en general, el oriundo de Bayamón no quiso parecer "arrogante", pero sí afirmó que "en estos momentos es el género que más popularidad tiene y el que comanda en la juventud".



El cantante, nominado a dos Grammy Latinos en 2014 por el tema "6AM", junto a J Balvin, consideró que en la actualidad este género urbano está viviendo una "unión", en donde existe una importante colaboración entre artistas que unen sus voces.



"Esto es superpositivo porque no se ve mucho en otros géneros", expuso el también productor, quien ya ha colaborado con artistas como Sean Paul, Nicky Jam o Shaggy.



Farruko, quien cuenta con 3 nominaciones para los Premios Billboard que se celebran el próximo 28 de abril en Miami (Florida, EE.UU.) compartió que le emociona más su actuación en la gala, en la que este año dará una "sorpresa", que los premios en sí.



"Me emociona mucho la presentación, porque es un cúmulo de nervios y adrenalina, eso es lo que más me disfruto de los premios", concluyó.