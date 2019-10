La explosión para película de Jackie Chan que causó pánico en Londres

El rodaje en Londres de "The Foreigner", la nueva película que protagonizan Jackie Chan y Pierce Brosnan no está siendo tan plácido como se esperaba y una peligrosa escena provocó este domingo el pánico entre los habitantes de la capital inglesa.



Todo ocurrió cuando un autobús de dos pisos explotó mientras cruzaba el Lambeth Bridge, algo que provocó el terror entre los londinenses, que creyeron que podría tratarse de un ataque terrorista. Tal y como informa el diario The Guardian, el parlamentario británico Nigel Huddleston grabó el momento de la explosión afirmando que “la escala y el realismo habrá asustado a mucha gente”. Posteriormente, para calmar los nevios, publicó un tweet en el que informaba que se trataba “solo de una película”.



Aunque los comerciantes y residentes de la zona habían sido informados previamente a través de panfletos de que la explosión controlada se produciría entre las 9 y las 10 de la mañana, mucha gente se asustó al recordar los atentados de Londres ocurridos el 7 de julio de 2005.

La película de acción es dirigida por Martin Campbell, famoso por sus filmes de James Bond Casino Royale y GoldenEye. Está basada en el libro “The Chinaman” de Stephen Leather



