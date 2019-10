Piden salida del ministro de Salud por revelación

"Es un delito, abuso de poder y la reafirmación del juicio político al magistrado Gualberto Cusi", son algunas de las opiniones que se leen en Facebook y Twitter contra el Ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, que en conferencia de prensa reveló la enfermedad incurable que padece el magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional, Juan Carlos Calvimontes.



"Y como regalo de Navidad por su "falta de ética" seguro que Calvimontes seguirá siendo Ministro". "Un exceso decir que Cusi no quiere curarse por no ir a juicio". "Esperando que el siceministro de Descolonización le inicie juicio al ministro de Salud", son otros comentarios que surgen en redes sociales.



La defensa del tribuno anunció un proceso penal contra la autoridad, debido a que sus revelaciones incumplen la Ley 3729 que garantiza la confidencialidad, privacidad, reserva y que instruye que no se pueda divulgar de ninguna manera la condición médica de una persona afectada por ese mal.



El Defensor del Pueblo, Rolando Villena dijo que lo afirmado por Juan Carlos Calvimontes "atentan contra los derechos y garantías constitucionales y legales" del magistrado. Condena lo dicho y lo atribuye a fines estrictamente políticos que buscan la descalificación de Cusi.



Mientras que la Red Nacional de Personas Viviendo con el VIH y SIDA en

Bolivia (Redbol) lamenta la aseveración del ministro de Salud, que también fue difundida por medios de televisión. ,