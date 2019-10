Los siete tipos de cáncer provocados por el alcohol

Un nuevo informe asegura que el consumo de alcohol, incluso de forma moderada o en pequeñas cantidades, sería responsable de provocar hasta 7 tipos de cáncer.



Jennie Connor, de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, ha elaborado un estudio, publicado en la revista "Addiction", que acumula y sistematiza los resultados de más de 30 investigaciones sobre la conexión entre el consumo de alcohol y el cáncer de distintos órganos.



Según detalla el portal RT Noticias, la investigadora ha concluido que las bebidas alcohólicas están relacionadas con el desarrollo del cáncer de mama, boca, garganta, esófago, hígado, intestino recto e intestino grueso.



Ni poco, ni exceso



El reporte del que también se hace eco el portal Yahoo.es, sostiene que, a mayor consumo de alcohol mayores serían las probabilidades de desarrollar esta enfermedad, pero no en la misma proporción. Por ejemplo, encontraron que consumir 50 gramos de alcohol al día estaba asociado con 4 a 7 veces mayor riesgo de desarrollar cáncer de boca, garganta o esófago. Sin embargo, ingerir esa cantidad casi no reflejó cambios en el desarrollo de cáncer colorrectal, hígado o mama.



Si bien no se conocen los mecanismos exactos, investigadores sugieren que un compuesto que se forma al descomponerse el alcohol podría ser responsable del cáncer de boca, garganta y esófago, aunque no existe evidencia que lo pruebe.



“Los mayores riesgos están asociados con un mayor consumo, pero quienes consumen poco, o de forma moderada, también tienen un riesgo considerable”, agregó Connor, quien además asegura que también podría existir una correlación entre el alcohol y el cáncer de piel, próstata y páncreas.



Las probabilidades de desarrollar cáncer aumentan incluso en las personas que consumen alcohol en cantidades moderadas y se limitan al vino y la cerveza.



Pero no todas son malas noticias, ya que el mismo reporte también encontró evidencia de que dejar el alcohol podrían revertir los riesgos de desarrollar cáncer de laringe e hígado.