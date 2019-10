Sergio Mujica: “Se debe digitalizar los procedimientos para evitar la corrupción manual”

25/03/2015



¿Cuáles son los nuevos roles que deben privilegiar las aduanas a escala global y en Bolivia?

Hace décadas las aduanas se ocupaban de recaudar impuestos y aranceles asociados al comercio internacional. Hoy los roles cambiaron y los esfuerzos deben estar orientados a facilitar la seguridad del comercio internacional, la protección de la sociedad y la recaudación de impuestos y derechos asociados al comercio exterior.



¿Qué promueve la Organización Mundial de Aduanas para optimizar el comercio?

La facilitación de procedimientos para bajar costos de transacciones en el comercio exterior.



Este recurso es importante porque los trabajos de las aduanas deben estar orientados a simplificar los procesos, evitar duplicar las peticiones de información, incorporar tecnología, automatizar los procedimientos para eliminar el papel y hacer alianzas estratégicas entre aduanas y organismos de control fronterizo para asegurar la eficiencia en la facilitación de procesos de comercio global.



¿Que gana Bolivia al acogerse plenamente al proyecto Operador Económico Autorizado?

Con este programa la Aduana va a tener empresas que van a ser parte de la solución y no parte del problema, y comprometidas con la seguridad en la cadena logística. Las empresas reciben beneficios que van desde la reducción de los costos en los controles, disminución de los tiempos en los procesos de solicitud de información y la reputación que ganan al vender productos seguros y certificados desde el origen de producción.

Se habla mucho de competitividad ¿cuál debe ser la responsabilidad de la Aduana en logística de comercio?



Las aduanas tienen un rol importante que cumplir en la competitividad.

¿Cómo logra esto en un país? Con empresas eficientes, contando con una infraestructura que permita hacer comercio internacional (carreteras, aeropuertos e instalaciones físicas), con procedimientos modernos, simples y que incorporen tecnología. Puedo gastar toda la plata del mundo en construir autopistas, pero si los procedimientos aduaneros son ineficientes esa inversión no va servir de nada. Se debe combinar entre infraestructura física, procedimientos aduaneros y empresas eficientes.



¿Cuál debe ser la tarea del sector privado y sector público en este proceso?

Debe haber una relación de alianza estratégica. Si hay la convicción de que el comercio internacional es un motor fundamental de desarrollo económico y social de los países, entonces todos deben colaborar con roles. Los privados deben ser eficientes en la producción de bienes de calidad con bajo costo y el Estado fiscalizar y facilitar el comercio exterior. Si funciona esta combinación Bolivia gana en competitividad.



Los actores públicos de control en las fronteras deben acompañar el ritmo de modernización de la Aduana simplificando los procedimientos aduaneros.



¿Cómo califican el trabajo de la Aduana de Bolivia?

Está gestando un proceso de modernización más profundo y amplio que me ha tocado ver. Ha realizado esfuerzos para mantener sólido un equipo de trabajo calificado, ha modernizado la simplificación de procedimientos aduaneros, implementado módulos digitales de consultas de trámite para los exportadores y la lucha contra el contrabando y la corrupción.



¿Cómo controlar la corrupción en las aduanas?

Recetas mágicas no existen y la corrupción no es monopolio de los países pobres. Está presente en todo el mundo. Se debe digitalizar los procedimientos para evitar la corrupción física manual de los funcionarios sobre las operaciones de comercio exterior y eliminar los papeles porque son enormes los millones de dólares que mueve el comercio internacional