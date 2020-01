Sujetos roban artefactos y dinero en dos casas

El sábado, a las 15:30, cuatro delincuentes ingresaron a una casa del barrio Aeronáutico, cerca de la FAB, y se llevaron una computadora, celulares y joyas por valor de $us 2.5000, según el dueño, Samuel Colque.

El inmueble cuenta con cámaras y alarma, pero aun así una mujer abrió el portón peatonal y entró con tres de sus cómplices, que anularon parcialmente el sistema de alerta. Luego huyeron en un auto blanco, cuya placa fue registrada por un vecino.

Los ladrones estuvieron 9 minutos, sin percatarse de que en el fondo de la casa había un familiar del dueño, que no actuó por temor a ser agredido.

El mismo día, a las 17:45, en el barrio Equipetrol, otros delincuentes irrumpieron en un domicilio, cuyos dueños habían salido. Se llevaron $us 75.000 en joyas y relojes, además de $us 1.500 en dinero, dijo un familiar de las víctimas.

Lo llamativo es que los autores del delito robaron 17 perfumes para mujer y dejaron los perfumes para hombre y muchos otros artículos de valor.