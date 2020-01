El ‘déjà vu’ es un simple chequeo de la memoria

Un grupo de científicos británicos tiene una nueva explicación para uno de los misterios del cerebro: el fenómeno del ‘déjà vu’, esa extraña sensación de que ya hemos vivido antes algo que estamos experimentando en el momento.



El término significa en francés ‘ya visto’ y durante siglos los investigadores han tratado de explicar qué provoca esa sensación y por qué se produce. Ahora un equipo de neurocientíficos cree tener la respuesta.



En la Conferencia Internacional sobre la Memoria, realizada en julio en Budapest (Hungría), Akira O’Connor, de la Universidad de St. Andrews (Reino Unido), presentó los resultados de la investigación en la que se logró desencadenar artificialmente el ‘déjà vu’.



De acuerdo con la revista New Scientist, O"Connor y sus colegas realizaron un estudio en el que dieron a los participantes una serie de palabras relacionadas a un mismo concepto pero no mencionaron este último. Luego de haber visto todas las palabras, ellos creían recordar que se les había mostrado la palabra omitida.



Utilizando imágenes de resonancia magnética funcional, el equipo observó que cuando esto ocurrió, las regiones más activas del cerebro de los participantes no eran los que normalmente se asocian con la memoria (como el hipocampo), sino las áreas frontales, que son las que usualmente se activan cuando se toma decisiones.



Filtro de corrección

Tras las pruebas, O’Connor deduce que las regiones frontales probablemente supervisen la memoria en busca de errores en su contenido y se activen cuando perciben alguna irregularidad.



Aunque se necesita más investigaciones para validar esta teoría, sugiere que el cerebro se involucra en el control de calidad, seguimiento de sus propias actividades y la detección de errores. En este contexto, las áreas frontales parecen ser este filtro que comprueba las inconsistencias de la memoria