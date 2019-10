Joven cubana es la mejor actriz en San Sebastián

La joven actriz cubana Yordanka Ariosa ha obtenido hoy la Concha de Plata a la mejor actriz en la 63 edición del Festival de Cine de San Sebastián por su trabajo en "El rey de La Habana", de Agustí Villaronga.



Con su personaje de una prostituta en el filme del realizador español, Ariosa ha interpretado su primer papel internacional, tras su debut como actriz en una película no estrenada fuera de Cuba.



El Festival de Cine de San Sebastián llega hoy a su fin con la lectura del palmarés y con la película "Sparrows" como la ganadora de la Concha de Oro.



En los nueve días que ha durado el festival, más de doscientas películas en catorce secciones se han ido disputando al público.



Esta es una edición que pasará a la historia por haber sobrevivido a la crisis, por haber mantenido la dignidad y la calidad exigible a un festival de su categoría y que mañana, a estas horas, tendrá asociado para siempre los nombres de sus ganadores.



Los premios distribuyeron así:



- Concha de Oro: "Sparrows", de Runar Runnarsson.



- Premio Especial del Jurado: "Evolution", de Lucile Hadzihalilovic



- Concha de Plata al Mejor Director: Joachim Lafosse por "Les

chevaliers blancs"



- Concha de Plata al Mejor Actor: Ricardo Darín y Javier Cámara

ex-aequo por "Truman"



- Concha de Plata a la Mejor Actriz: Yordanka Ariosa, por "El rey

de la Habana"



- Premio a la Mejor Fotografía: Manu Dacosse por "Evolution"



- Premio al Mejor Guión: Jean Marie Larrieu y Arnaud Larrieu por

"21 nuits avec Pattie"



- Premio Kutxa-Nuevos Directores: "Le nouveau", de Rudi Rosenberg



- Premio del Público: "Our little sister", de Hirokazu Kore-eda



- Premio Horizontes Latinos:"Paulina", de Santiago Mitre



- Premio EZAE de la Juventud: "Paulina", de Santiago Mitre



- Premio Fipresci:"El apóstata", de Federico Veiroj



- Premio Cine en Construcción: "Era o hotel Cambridge" de Eliane

Caffé



- Premio "Otra mirada", de TVE: "Paulina" de Santiago Mitre



- Premio Irízar del Cine Vasco:"mama", de Asier Altuna



- Premio del Público a la Mejor Película Europea: "Mountains may

depart", de Jia Zhang-ke



- Premio Feroz Zinemaldia:"Truman", de Cesc Gay



- Premio Cooperación Española: "La tierra y la sombra" de César

Augusto Acevedo



- Premio Sebastiane: "Freeheld", de Peter Sollett. EFE