Juez otorga cinco días a Vacaflor para retractarse

El juez tercero de sentencia, René Delgado otorgó un plazo de cinco días para que el periodista Humberto Vacaflor haga una retractación pública por sus afirmaciones contra el presidente Evo Morales, en las que lo relacionó con la muerte de los esposos Andrade.



La decisión fue asumida luego que en audiencia la parte querellante, a través del abogado Alex Monasterios, no aceptó la explicación que dio Vacaflor y pidió seguir con el proceso. En su momento el comunicador solicitó que el caso sea derivado a un Tribunal de Imprenta.



Al final de la audiencia, el periodista dijo que no le dejaron objetar al Tribunal y que tampoco aceptaron la retractación que realizó y ahora corresponde una reunión con su abogado para ver si realiza su retractación pública en el plazo que otorgó el juez.



El presidente Evo Morales lo denunció por "alusiones difamatorias, calumniosas, e injuriosas" al atribuirle "la autoría intelectual y mediática del asesinato de dos personas, los esposos Andrade", ocurrida en el Chapare, en medio de enfrentamientos entre uniformados y cocaleros el año 2000.



En una entrevista televisiva con el programa "Encontrados", el periodista dijo: "no pues, (no soy amigo de Morales) desde que me enteré de que él ordenó el asesinato de los esposos Andrade, yo jamás le hubiera dado la mano".