Trabajadores de Pollos Copacabana se declaran en huelga indefinida

Con una marcha por las calles del centro de la ciudad de La Paz, los trabajadores de la empresa Pollos y Café Copacabana se declararon este jueves en huelga indefinida exigiendo el cumplimiento de derechos laborales, como ser el pago por trabajo de fin de semana y bonos de producción.



El secretario general del Sindicato de Trabajadores Mixto de Industrias Copacabana, Víctor Choquehuanca, explicó que los trabajadores, además, sufren hostigamiento laboral por parte de sus superiores, a raíz de ello exigen también la renuncia de éstos.



"Hoy nos estamos declarando en huelga indefinida, ayer (miércoles) estábamos en huelga de brazos caídos, no nos han hecho caso y ahora estamos declarando huelga indefinida (…). La empresa incumple todos los derechos que los trabajadores exigimos, como el salario dominical. Por reclamar el salario dominical me han sacado de la empresa", denunció Choquehuanca a la ANF.



Son alrededor de 150 afiliados al Sindicato, muchos de ellos, denunció el dirigente, se encuentran amedrentados y otros encerrados en los locales, impedidos de salir en protesta, por ejemplo en la agencia de la calle Comercio, donde se cerraron las puertas de la empresa con empleados y comensales dentro al medio día de este jueves.



El Ministerio de Trabajo verifica conflicto



La viceministra de Trabajo y Previsión Social, Giovanna Maldonado, corroboró que la empresa Pollos Copacabana retuvo a varios trabajadores al interior de sus locales.



"Lamentablemente nos hemos constituido con la Federación de Fabriles y de la fuerza pública justamente porque hay denuncias de que hay varios trabajadores que no los deja salir la empresa, entonces no se puede secuestrar o retener a los trabajadores sin su consentimiento", informó.



Agregó que la empresa, pese a la presencia del Ministerio de Trabajo, no abrió sus puertas y dijo que esto queda como precedente de que Pollos Copacabana "no tiene la mínima disposición de solucionar el conflicto".