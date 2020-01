YPFB reduce cargos en sus gerencias y frena nuevos proyectos

Para enfrentar la coyuntura de los precios bajos internacionales que afecta sus ingresos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dentro de su plan de reingeniería, prevé disminuir personal de bajos niveles, administrativos y gerenciales. Además, de concretar solo el 20% de los proyectos que tenían pesando concretar durante esta gestión.

Las medidas son parte de las cinco pautas que tiene previsto YPFB aplicar a futuro.

“La reingeniería nace en la coyuntura de los precios. No es lo mismo tener una renta petrolera de $us 5.400 millones en 2014 a tener hoy en día, $us 1.800 millones. Los conceptos han cambiado”, reflexionó, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

Sin dar números, ratificó que “habrá disminución de personal” en los cargos ejecutivos y administrativos de cuatro gerencias, además de los que se registraron la pasada semana. Para ello se inició una evaluación en la empresa, con auditorías sobre el personal “para tomar medidas claras y necesarias para que YPFB siga siendo la principal empresa del país”.

La semana pasada, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia (Fstpb), Domingo Vásquez, advirtió con medidas de presión y hasta paralización de las plantas de producción si YPFB no restituía en las próximas horas a las 214 personas cuyos contratos no fueron renovados.

En cuanto a salarios, Sánchez sostuvo que los sueldos de los técnicos de producción y perforación se mantendrán porque es el ‘know how’ de la empresa, pero no así el de algunos administrativos que ganan más que en otras empresas estatales.

Menos proyectos

Siguiendo con la línea de los recortes, Sánchez indicó que se prevé también aplicar un plan de austeridad, análisis de los costos recuperables y la priorización del 20% de los proyectos energéticos que se tenía planificado realizar. La autoridad señaló que de los 35 proyectos planificados para 2017, solo un 20% tendrá luz verde, aunque no detalló cuáles serán.