Cantineros de Yapacaní amenazan con llevar sus bares a la plaza

Los integrantes de la Asociación de Bares y Cantinas del barrio Santa Rosa del municipio de Yapacaní, provincia de Ichilo en el departamento de Santa Cruz, amenazaron a las autoridades municipales con trasladar sus locales a la plaza central de la localidad si es que se siguen otorgando licencias de funcionamiento para el expendio de bebidas alcohólicas.



“A nosotros en el año 2000 nos han obligado a reubicarnos en el barrio más alejado del pueblo para que funcionen los locales, ya que lo han prohibido en la zona céntrica. Pero eso no se está cumpliendo, incluso al lado mismo del edificio de la Alcaldía y cerquita de un colegio funciona un karaoke", aseguró Piter Gutiérrez, presidente de la Asociación.



Los dueños de los bares dieron una semana a las autoridades para que se ordene el traslado de los locales del centro de la ciudad.



"Si no trasladan estos locales donde corresponde en una semana, nosotros nos vamos a instalar a vender nuestras bebidas en la plaza principal”, amenazó Gutiérrez.



Por su parte, el dirigente vecinal José Martínez dijo que ya "es insoportable" el funcionamiento de estos locales en pleno centro del pueblo. "Yapacaní se ha convertido en una tierra de nadie donde todo mundo hace lo que le da la gana”, aseveró.



Se elabora un nuevo reglamento



Félix Romero, intendente municipal de Yapacaní, reconoció que no se está haciendo un control estricto del funcionamiento de los locales de expendio de bebidas alcohólicas.



“Estamos elaborando un nuevo reglamento para el funcionamiento de estos centros de diversión para que, a partir de ahí, se ponga en orden lo que reclama la población”, sostuvo Romero.



Para el secretario administrativo municipal de la alcaldía de Yapacaní, Basilio Villcasana "ya nadie quiere acatar las leyes" y por eso se produce este tipo de casos.



"Cuando queremos hacer cumplir algo, rápido la gente se moviliza, toma la Alcaldía, el Concejo y a punta de amenazas salen con su capricho. Es grave la gente, no entiende razones”, protestó la autoridad edil.