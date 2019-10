Muere el creador del Auto Fantástico y el Batimóvil

George Barris, el hombre que diseñó y construyó el automóvil negro que escupe fuego popularizado por la serie de televisión "Batman" en los años 1960, falleció en Los Ángeles a los 89 años, anunció su hijo Brett en Facebook.



Barris, conocido como el "King of the Kustomizers" (Rey de los customizadores), murió el jueves en su casa mientras dormía.



"Lamento tener que publicar que mi padre, el legendario "rey del tuneo" George Barris, se ha mudado a un garaje más grande en el cielo", reza el mensaje enviado a través de la red social.,

El Batimóvil fue creado por George Barris en dos semanas. La pieza de colección fue vendida en 2013 en más de cuatro millones de dólares El Batimóvil fue creado por George Barris en dos semanas. La pieza de colección fue vendida en 2013 en más de cuatro millones de dólares George Barris también fue el creador del icónico "Auto fantástico". El "Rey del tuneo" falleció en Los Ángeles

Además del "Batimóvil", Barris también creó vehículos para la serie televisiva "Knight Rider" (El coche fantástico o El auto increíble, según los países) en los años 1980, así como para "The Munsters" (La familia Monster), "The Beverly Hillbillies" (Los nuevos ricos o Los Beverly ricos y rústicos en Dinerolandia, según los países) y "The Monkees" (Los Monkees).



Sus vehículos también aparecieron en películas como "North by Northwest" (Con la muerte en los talones o Intriga internacional) dirigida en 1959 por Alfred Hitchcock.,

Barris abrió una empresa especializada en la personalización de vehículos con su hermano en Los Ángeles en 1945. La compañía, bautizada Barris Kustom Industries, sigue en actividad hasta el día de hoy.



El diseñador dijo que su empresa creó el Batimóvil en solo dos semanas a partir de un Lincoln Futura que le había costado un dólar.



El Batimóvil original se vendió por más de cuatro millones de dólares en una subasta celebrada en 2013.