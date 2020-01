Instan a que Evo deje el proceso contra Vacaflor

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) solicitó al presidente Evo Morales "abandonar inmediatamente una denuncia penal por difamación", en referencia al caso que se le sigue al periodista Humberto Vacaflor.



La entidad internacional advierte que esa causa "podría tener un efecto inhibidor sobre la libertad de prensa en ese país". El juez de lo penal boliviano René Delgado anunció ayer que daría curso a la denuncia, debido a que el destacado comunicador no se presentó a una citación judicial.



El profesional es acusado de "alusiones difamatorias, calumniosas, e injuriosas Evo Morales atribuyéndole la autoría intelectual y mediática del asesinato de dos personas, los esposos Andrade, ocurrida en el Chapare, en medio de enfrentamientos entre uniformados y cocaleros el año 2000.



"En lugar de involucrarse en querellas superficiales, el presidente Evo Morales debe trabajar con la legislatura boliviana para eliminar todas las sanciones penales para la difamación", declaró desde Washington Courtney Radsch, directora de Campañas del CPJ.



Acotó que "el máximo funcionario electo de un país no debe emplear disposiciones penales anticuadas para castigar a una persona por sus expresiones. Los presidentes deben esperar la crítica y las acusaciones públicas, y tener un alto grado de tolerancia frente a ellas".