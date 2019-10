El ‘Me gusta’ ya no es la única reacción en ‘Face’

Ahora usted tendrá otras opciones además de "me gusta" en Facebook.

El gigante de las redes sociales presentó el miércoles su nueva aplicación "Reacciones" que permite a los usuarios expresar una gama más amplia de emociones -"like, love, jaja, wow, sad (triste) o angry (enojado)".



Facebook exploró distintos medios para expandir el botón "me gusta" luego de quejas de los usuarios de que el término no siempre es apropiado, especialmente en casos de eventos trágicos.



La aplicación fue probada en varios mercados y ahora se está introduciendo paulatinamente a nivel mundial, dijo el director de producción Sammi Krug en su blog.



"Por esta razón hoy lanzamos Reacciones, una extensión del botón Like, para dar más posibilidades de compartir sus reacciones a un contenido de manera rápida y fácil", afirmó.