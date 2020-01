Evo uso avión de LaMia por invitación de Ferrier

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó que el presidente Evo Morales se trasladó en noviembre de Rurrenabaque a Trinidad en el avión siniestrado de LaMia por invitación del gobernador beniano, Alex Ferrier.Además, la autoridad remarcó que el Gobierno no tiene ninguna relación con la línea área cuestionada y que el gerente de LaMia, Gustavo Vargas, fue piloto de varios presidentes del Estado, entre ellos Evo Morales."Por lo tanto el suscrito y el presidente aceptamos la invitación del Gobernador y nos trasladamos en esta línea comercial a la ciudad de Trinidad, inclusive el presidente fue invitado a la cabina del piloto, se rechazó eso porque nosotros éramos invitados del gobernador no de la línea aérea", detalló Quintana en conferencia de prensa.Ferrier no contestó su teléfono para saber por qué y cómo contrató a LaMia para inaugurar la pista de aterrizaje de Rurrenabaque. En esa ocasión, el 17 de noviembre, Morales, Quintana y varias autoridades del departamento beniano subieron al avión que trasladaba al equipo de fútbol brasileño Chapecoense y que se estrelló en Medellín, Colombia.Así, el ministro Quintana descartó que el gerente de LaMia tenga una relación personal con Morales y que la empresa sea beneficiada por el Gobierno."(Vargas) fue piloto del presidente Banzer, de Tuto Quiroga, de Goni (Gonzalo) Sánchez de Lozada, de Carlos Mesa y del presidente Rodríguez Beltze, fue piloto desde el 2001 y después el general Vargas pasó al retiro el año 2007", afirmó.