La canción que Piñón Fijo le dedica a su futura nieta

El payaso Piñón Fijo decidió celebrar la llegada de su futura nieta con una canción que escribió como regalo y que ya ha causado una gran reacción en redes sociales por su emotividad.



“¿Qué hace un payaso cuando le cuentan que va a ser abuelo? Llora en silencio, escribe una canción... y espera”, dice parte de la canción.



La hija de Piñón, Sol, que es la futura madre, contó en redes sociales que su padre se enteró de la llegada de su futura nieta cuando se recordaba el segundo aniversario de la muerte de su abuelo.



"El 5 de marzo, 2do aniversario de la partida de nuestro querido abuelo Plazo Fijo le conté a mi papá junto a Germán, mi fiel compañero que él también iba a ser abuelo. Entre llantos y silencios percibí que la noticia no conectaba 100% con el abuelo Piñon, me di cuenta que no cayó inmediatamente y me fui de su casa con esa sensación y se lo dije. Al otro día, a su manera, la de siempre, me respondió lo que sentía con esta canción", escribió Sol en Facebook.



Si bien la canción fue compuesta en marzo recién fue cantada en vivo y subida al portal de YouTube el pasado fin de semana.



