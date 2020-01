Sobre mojado, llovido en Blooming

Más oscuro no podía presentársele el panorama al directorio de Blooming, que además del paro de jugadores que comenzó esta mañana, el futbolista argentino Federico García, que en 2014 jugó para la academia cruceña, se cansó de esperar que la dirigencia le cancele los casi $us 60.000 que le adeudan y decidió hacer conocer a la Cámara de Resolución de Disputa de la FIFA que el club ha hecho caso omiso a la conminatoria de pago que se le hizo y que proceda con la quita de puntos, que se aconseja en estos casos.

Felipe Vásquez, abogado del deportista, indicó que en 2015 la Cámara de Resolución de Disputa emitió un fallo a favor de García y que fue notificada la institución y como el club no cumplió recurrieron al comité disciplinario de la FIFA, que en marzo de este año sacó una resolución a favor del jugador y dispuso que Blooming le pague todo lo que le debe, más 5.000 francos suizos ($us 5.050) y 1.000 francos suizos por costos ($us 1.010).

El jurista indicó que una vez cumplido el plazo que dio el comité disciplinario del máximo ente del fútbol mundial (20/04/17), la dirigencia de la academia cruceña les pidió que esperaran hasta el 2 de mayo, ya que en con la recaudación del clásico cruceño y otros ingresos que tendrían por el aniversario del club (1 de mayo), reunirían el dinero para cancelarles.

"Desde el martes dos de mayo tuvimos un contacto fluido y desgastante entre partes, ya que nos ponían un montón de excusas para no hacer el depósito y ayer, jueves, casi no tuvimos ningún tipo de comunicación, por lo que yo advertí a la persona con la que hablé, que si no cancelaban hoy, iba a mandar una nota al comité haciendo saber el incumplimiento para que tomen las medidas que corresponde, y que en este caso es la quita de puntos", sostuvo Vasquez en contacto con Diez.bo.

A su entender y por los antecedentes del caso, ya que hubo una sentencia que Blooming no cumplió, el comité disciplinario de la FIFA debería instruir a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) la quita de tres puntos ganados en el actual torneo liguero.

Por su lado, Esteban Molina, presidente de la academia cruceña, indicó que no es tan así, como dice el abogado del jugador, ya que antes de quitar los puntos, la FIFA debe notificarlos de que les va a quitar los puntos sino cancelan todo lo adeudado.

Al ser consultado sobre la acumulación de problemas que se le presentó a Blooming hoy, Molina sostuvo que él les informó a los jugadores que no les habían pagado porque la empresa que le lleva todo el tema contable no nos entregó el dinero para hacerles el depósito y que ahora que surgió el tema del jugador García y el club tiene que cancelar ya, van a priorizar el pago a este futbolista extranjero para evitar que le quiten los puntos.

Ese no es el único caso que se ventila en tribunales de la FIFA en contra de Blooming, pues Vasquez indicó que una vez concluya con este caso, está cerca de resolverse la demanda impuesta por el jugador Ignacio Ithurralde y en caso de salir a favor del fútbolista, la academia podría tener que cancelar alrededor de $us 70.000.