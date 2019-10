Chile insiste en que el tema del mar está fuera de la agenda

El canciller chileno, Herlado Muñoz, insistió ayer en que la demanda marítima no será abordada dentro de la agenda bilateral de puntos que se comprometieron a retomar, el jueves en Costa Rica, los presidentes Michelle Bachelet, de Chile, y Evo Morales, de Bolivia, informó el diario La Tercera.



“Quisiera reiterar de manera categórica que el tema marítimo no está en la agenda de diálogo porque, como se sabe, está en La Haya. De modo que continuará tratándose donde corresponde”, afirmó Muñoz desde Guatemala, donde se encuentra de visita con la presidenta Bachelet.

De esta forma, Muñoz también responde al canciller boliviano, David Choquehuanca, quien declaró el jueves que los jefes de Estado acordaron un diálogo sin exclusiones, incluyendo el marítimo.

“El canciller de Chile va a contrasentido. Parece que no existe una buena comunicación con su presidenta”, ironizó Choquehuanca.



El presidente Morales informó ayer de que está a la espera de una respuesta del Gobierno chileno para retomar las relaciones bilaterales porque, tras la reunión con su homóloga Michelle Bachelet, se decidió que Chile proponga una “agenda completa”.

“Desde Chile propondrán cómo saldrá una bilateral, una agenda completa y quedamos en eso y esperaremos una respuesta, pero hay mucha voluntad de empezar las relaciones bilaterales", dijo Morales