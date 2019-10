Insulza espera que Evo no busque 'guerra' con Chile

"Espero que no quiera guerra, sería un error de su parte", dijo el agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ante los "dichos" del presidente Evo Morales por la polémica de la base militar a 15 kilómetros de la frontera con Bolivia.



Según publica "Bio Bio", el exsecretario general de la OEA considera que las manifestaciones del primer mandatario nacional "es mas bien la propaganda (…) la base de su campaña es Bolivia débil y Chile grande y abusador".



El primer mandatario señaló que no es de buena vecindad la instalación de dependencias militares cerca de la frontera, más cuando se habla de un diálogo bilateral. Consideró una "amenaza y agresión" que Chile despliegue lanza misiles y tanques.



"Es una cosa completamente artificial, más aún cuando Bolivia efectivamente está agrandando la base militar que ellos tienen en el Silala, y que está a un kilómetro y medio de la frontera con Chile", señaló el representante.



Mientras que el canciller (s) del vecino país Edgardo Riveros aseguró que “no vamos a reaccionar exclusivamente en relación a anuncios que haga el presidente Morales (…) aquí el que tiene que dar explicaciones en función de los propios dichos que ha emitido, es el presidente Morales y la autoridad boliviana”.



Consultado respecto a si esta nueva acusación cambia algo la preparación de los alegatos ante La Haya, el agente Inzulza enfatizó en que los argumentos de Chile no estarán centrados en este punto, pero no obstante incluirán el cambio en el clima entre ambos países -a su juicio- debido a “la campaña incesante del presidente de Bolivia en este tema”.