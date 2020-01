Les toca dejar las coronas en otras manos este sábado

La rubia y la trigueña, cada cual se movió en su propio escenario, pero este fin de semana, el sábado 1 de julio, en el salón Sirionó de la Fexpo, a ambas les llegará el momento de despedir las coronas que les permitieron llamarse Bolivia.

Leyda Suárez, que ostentara el título Miss Bolivia Mundo 2016, y Antonella Moscatelli, Miss Bolivia Universo 2016, culminarán su representación y aprovechan la coyuntura para dar un vistazo al papel que jugaron en los certámenes.

“Fue una gratificación hermosa porque se trataba de belleza con propósito, era importante tener un proyecto social, ser buena en deportes y tener talento. Me llenó de alegría mostrar el estilo bellydance, al que me dedico desde hace más de ocho años. Entre mis dificultades tuve el idioma porque mi inglés no es muy bueno y eso ocasionó que tarde en entender las indicaciones que nos daban. Ningún concurso es fácil, pero es importante sentirse orgullosa de la bandera que uno representa, eso ayuda a salir adelante”, se sincera Leyda.

Antonella hace su aporte: “Participar en esto ha sido un camino de aprendizaje, como toda experiencia nueva se sienten nervios e inseguridad al querer sobresalir, pero gracias a la capacitación rigurosa que nos potencia, podemos sobrellevar las falencias”.

Leyda Suárez

Miss Bolivia Mundo 2016

Chapaca trigueña

Entre sus cualidades tiene mucho talento y carisma a la hora de relacionarse con otros.

Antonella Moscatelli

Miss Bolivia Universo 2016

Rubia belleza

Seguirá abocada a sus estudios de Ingeniería Comercial y al modelaje.