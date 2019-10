CAMC enfrenta quejas y dudas sobre la calidad

Incumplimiento de leyes laborales, malos tratos a trabajadores y controles de calidad que a veces los chinos los querían pasar por alto, esto es parte del sello que deja CAMC Engineering Co. Ltd. en su incursión en el país, donde aún ejecuta obras. Lo han dicho exobreros y altos ejecutivos de empresas donde la compañía china se adjudicó la construcción de proyectos millonarios.



EL DEBER visitó cuatro obras por las que CAMC se hizo de contratos. En algunas se encontró con argumentos de que cualquier visita es ‘con orden de La Paz’, como en el campamento que está a ocho kilómetros de la Planta de Sales de Potasio de Uyuni, y en otros casos, como en el ingenio San Buenaventura, recibió un correo intimidatorio antes de la publicación de esta investigación.



Para llegar a las obras, el equipo periodístico recorrió por tierra seis departamentos del país a lo largo de más de 3.000 kilómetros de caminos que por tramos eran de primer mundo y por otros, del quinto infierno, por el riesgo y lo mal mantenidos que están.



En contenedores

Ermindo Curena Cuayai (48) nació en Pando y fue en San Buenaventura donde casi queda inválido de una de sus piernas. Recorre el lugar donde operó el campamento, en las afueras del ingenio, y muestra los contenedores donde dice que dormían, bajo un calor sofocante y sin ventilador. En uno de ellos, a través de una de las cinco ventanillas con barrotes de fierro, se observan colchones amontonados. “En esos dormíamos”, relata. Al lado, todavía quedan los armazones de palos y una enorme tela naranja desgarrada como una especie de galería improvisada en medio de un matorral.



El año pasado, cuando trabajaba para la CAMC en la construcción del ingenio, mientras descargaba unos equipos se metió un fierro en su pierna. “Estuve tres días metido en un contenedor (donde dormía).



Como aquí los chinos estaban mal acostumbrados, hacían lo que querían, me palmeaban (en la espalda) y me decían: ‘Compañero, váyase a su casa, cuando sane, vuelva’”. Así cuenta este hombre sobre su paso como trabajador de la compañía china que ahora es investigada por una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional y por la Contraloría, tras una denuncia periodística sobre posible tráfico de influencias.



Delicado de salud como estaba, cuenta que lo sacaron hasta San Buenaventura y que lo dejaron en el puerto. Solo tenía Bs 200 en sus bolsillos y una señora de buena voluntad le ayudó.



Curena también dice que a otros trabajadores les dieron el mismo trato, pero él, tras recuperarse, logró exigir a la CAMC el pago de Bs 4.000 como parte de lo que gastó en su curación. “Trabajé ocho meses, nunca me hicieron contrato. No había estabilidad laboral, me pagaban Bs 152 (por día) y de ahí uno tenía que gastar Bs 35 en la comida”, relata. A metros de los contenedores están los baños con puertas de hule.



La Easba lo niega

La gerencia general de la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), desde la sede de Gobierno, respondió a este medio con un correo en el que advierte que “todas las visitas a la Easba se solicitan por escrito” y que la presencia del diario EL DEBER en ese lugar puede ser considerada un allanamiento. Lo cierto es que este medio se trasladó hasta el ingenio el domingo 13 de marzo.



Ese día solo encontró una caseta sin ningún guardia. El personal chino, que llegó en un taxi que ingresó al ingenio sin ningún control, incluso ignoró la presencia del periodista y el fotógrafo. En la oficina de Easba que está a una cuadra de la plaza de San Buenaventura facilitaron el contacto con un director de la empresa que pidió retornar al ingenio el lunes donde podría atender a este medio, pero poco antes de la cita, este director le informó que todas las consultas se las debe hacer en La Paz. Dos extrabajadores de la CAMC mostraron por fuera del ingenio el lugar del campamento.



La gerencia de Easba dijo que los contenedores que, según exobreros, servían de dormitorios nunca fueron usados para eso. “Los contenedores en los que llegaron los equipos, maquinarias y otros instrumentos nunca fueron asignados para esas actividades porque sería vulnerar la normativa laboral actual”, señala el correo.



Pero la prensa de San Buenaventura también se hizo eco. El periodista Juan Acuña, que trabaja en ese municipio, testimonia que tres contenedores que llegaron de China fueron habilitados para que en cada uno duerman 10 obreros y que ahí conoció a dos de ellos que estaban heridos.



EL DEBER envió una carta a la empresa CAMC, ubicada en La Paz, con cinco preguntas sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta a pesar de la insistencia.



CAMC no es ‘una joya’

El gerente general de la empresa Misicuni, Leonardo Rafael Anaya, desde hace varias semanas que está ocupado en preparar los documentos que la Contraloría le pidió sobre a adjudicación de la china CAMC en esa obra.



“Bueno, no podemos decir que (CAMC) es una joya, pero está ejecutando (la obra)”, dice Anaya y complementa: “A un principio se notaba el desconocimiento de las leyes nacionales. Ese trabajador entró a trabajar sin ningún contrato firmado cumpliendo las leyes laborales. Nosotros como empresa hemos tenido que forzar de alguna manera a que se pongan en derecho”.



El presidente de Misicuni, Jorge Alvarado, coincide diciendo que lastimosamente los chinos vinieron sin conocer muy bien las normativas legales de Bolivia y por esa razón tuvieron algunos conflictos con los trabajadores, como la dotación de ropa de trabajo, seguro de salud, aporte a las AFP y la comida que aun principio no era de buena calidad.



“A los chinos los hemos puesto en regla y exigido que se cumplan desde un principio nuestras leyes y normativas legales, hemos logrado superar. Hemos tenido estos problemas cuatro meses. Hemos sido muy exigentes y ahora no tenemos ningún problema con los trabajadores”, enfatizó. La CAMC inició su trabajo en esta represa el 16 de septiembre de 2014