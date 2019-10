Evo cumple dos días de fisioterapia en la Llajta

El presidente Evo Morales está en Cochabamba y cumple jornadas de fisioterapia. Se informó que desde mañana retomará sus actividades en Palacio de Gobierno y podrá participar de algunos actos oficiales que no impliquen mucho esfuerzo.



Tanto ayer, como hoy, el primer mandatario cumplió con sesiones de rehabilitación de su rodilla izquierda, que fue operada por la rotura de sus ligamentos cruzados, con afectación a sus meniscos. Son dos sesiones las que debe cumplir, una fijada a las 08.00 y otra a las 20.00.



"Lo que el no puede hacer es exagerar. La recuperación es favorable gracias a la disciplina que ha tenido y la confianza en los médicos bolivianos. Hemos tenido un seguimiento adecuado por parte de él y ha estado muy estimulado", dijo hace algunos días el doctor Jorge Terrazas.



Según se conoce, ahora Morales ingresó a una etapa de entrenamiento para subir gradas y fortalecer el muslo izquierdo. La pasada semana ya se lo vio caminando sin apoyo, aunque todavía no puede correr, saltar o practicar deporte, eso se estima que demorará unos 10 meses.