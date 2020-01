Jason Bourne conquista la taquilla de EEUU

Catorce años después de su primer filme (The Bourne Identity) y siete después de la última vez que Matt Damon encarnó al exagente especial en The Bourne Ultimatum, la nueva cinta de esta saga, titulada Jason Bourne, logró el número uno en la taquilla de EEUU este fin de semana.



De acuerdo con las estimaciones de la web especializada Box Office Mojo, Jason Bourne recaudó 60 millones de dólares en su estreno en Estados Unidos y 50 millones más en el resto del mundo.



Con Alicia Vikander y Tommy Lee Jones acompañando en el elenco a Damon, Jason Bourne, dirigida por Paul Greengrass, devuelve al amnésico exagente de la CIA a la acción más espectacular para tratar de recomponer su pasado.



La segunda posición de filmes más exitosos este fin de semana correspondió a Star Trek Beyond, que sumó 24 millones de dólares en Estados Unidos y que, hasta el momento, acumula 160 millones en total a nivel internacional.



Dirigida por Justin Lin y con los actores Chris Pine, Zachary Quinto y Zoe Saldaña, Star Trek Beyond cuenta cómo la nave Enterprise y su tripulación surcan los confines de una zona inexplorada del espacio donde se toparán con un misterioso villano (Idris Elba) quien pondrá en jaque a la Federación de Planetas Unidos.



Hasta el tercer puesto escaló en su desembarco en los cines la comedia Bad Moms, que recaudó 23,4 millones de dólares.



Mila Kunis lidera un reparto completamente femenino, con Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christina Applegate, Jada Pinkett Smith y Annie Mumolo, en una comedia que retrata la vida de una madre quien, agobiada por la presión social sobre cómo educar a sus hijos, decide romper con todo y marcarse sus propias reglas.



El filme animado The Secret Life of Pets consiguió 18,2 millones de dólares en Estados Unidos, mientras que sus ingresos acumulados en todo el mundo desde su estreno ascendieron hasta los 395 millones.