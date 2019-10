El rector confirma que la Corte anuló los comicios

La Corte Electoral Permanente resolvió anular las elecciones de rector y vicerrector. Por unanimidad, el ente decidió anoche aprobar la propuesta de los vocales electorales estudiantiles Roberto Rojas y Ronald Saavedra, para anular la votación del 8 y 12 de julio para elegir esos cargos. Así lo confirmó Rojas. Algo que poco después, vía teléfono, corroboró el rector Juan Ortubé.



La decisión del órgano electoral fue asumida luego de dos jornadas de violentos choques y durante la tercera jornada de toma de la ‘U’ a cargo de estudiantes indignados que demandaban, precisamente, la nulidad de estos comicios por presumibles irregularidades durante todo el proceso, lo que motivó al candidato a rector Miguel Cadima a denunciar un fraude; mientras que Alfredo Jaldín, de Somos U, interpuso un recurso de nulidad en la Corte Electoral.



Ortubé consideró un hecho oficial la anulación de las elecciones, aclarando que solo se trata de la votación para rector y vicerrector, y que prevé recibir hoy una resolución de la Corte Electoral en ese sentido, de modo que el lunes él pueda llamar a sesión al Ilustre Consejo Universitario (ICU) para que este organismo deliberante convoque nuevas elecciones en 90 días; más o menos en octubre.



Al respecto, la presidenta de la Corte Electoral, Miriam Guzmán de Molina, dijo: “vamos a enviar un informe al Ilustre Consejo Universitario (ICU) con la propuesta de los vocales estudiantiles (anular la votación para elegir rector y vicerrector)”.



La autoridad señaló que, según el Estatuto de la ‘U’, las nuevas autoridades académicas deberían ser posesionadas el 25 de julio y que solo el ICU puede definir el cambio de fecha y la convocatoria a otro claustro.



Rojas aclaró, sin embargo, que las elecciones de decanos y vicedecanos y directores de carrera de las 18 facultades, al no haber sido impugnadas para su anulación, sí tienen validez y que la segunda vuelta, donde corresponda, está garantizada. Ortubé explicó que la sala plena decidió que el balotaje en estos casos se realice el próximo jueves.



Las razones de la decisión

“Han presentado varios candidatos recursos de nulidad. Pero ese no ha sido el factor importante. Nosotros hemos visto, analizado, en el tema que ha habido mucha presión del estudiantado como de docentes y hemos resuelto, por unanimidad, anular las elecciones solo de rector y de vicerrector”, explicó anoche el vocal Rojas, en declaraciones a la red Unitel.



Horas antes, él y Saavedra dejaron claras sus diferencias con la presidenta de la Corte Electoral en una entrevista que concedieron a EL?DEBER y que fue divulgada en el diario digital, lo que para muchos funcionó como una forma de presionar a los vocales docentes Luis Queirolo y Guzmán de Molina.



Ambos señalaron que plantearían la anulación de las elecciones, que hubo irregularidades antes y durante la jornada electoral, como la falta de material electoral en los recintos a las horas señaladas por ley o la falta de un listado oficial de jurados electorales para administrar el proceso a menos de 24 horas de la votación.



Rojas dijo algo más complicado todavía: reveló que los resultados al 100% del escrutinio y publicados en la web oficial de la Corte, por disposición de los vocales docentes, no contaban ni con la firma de Saavedra ni con la de Rojas, por lo tanto, que para ellos, este conteo no tenía valor legal para ellos.



Diálogo y presión

A iniciativa del presidente del Comité pro Santa Cruz, Róger Montenegro, los candidatos Cadima, Jaldín, Saúl Rosas, Sergio Justiniano, Gustavo Coimbra y Waldo López fueron convocados ayer para dilucidar una solución pacífica al conflicto, donde cuatro de ellos (exceptuando a Rosas y a Justiniano) exigían la anulación de la votación por irregularidades. A ellos se sumaron la FUL, los docentes de la FUP.

“Vamos a acatar lo que diga la Corte”, señaló Rosas, que se mostró más abierto al diálogo. Y si bien la iniciativa del Comité Cívico no arrojó conclusiones, dado que la presidenta Corte Electoral no asistió a la invitación, el encuentro sirvió para acercar a los frentes